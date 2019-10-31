В Красноярске водитель всмятку разбил БМВ и погубил 17-летнего подростка

СЕГОДНЯ 06:39 2019-10-31T06:39:50+03:00

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На улице Свердловской,25 в Красноярске произошла смертельная авария. Автомобиль БМВ разбился о столб, погиб 17-летний парень, пассажир, сообщили в паблике ЧП – Красноярск.

Здесь же опубликовали шокирующее видео: черная иномарка превратилась в груду металла, в нескольких метрах от нее на дороге лежит тело погибшего.

Смертельное ДТП 31.10.2019 ДТП на Свердловской,25 в Красноярске. Видео: ЧП Красноярск.

По данным ГИБДД, все случилось в четверг утром, 31 октября. За рулем машины находился молодой человек 23 лет. Есть сведения, что он был пьян. В итоге не справился с управлением, наехал на столб, сбил дорожный знак.

Рассказывают, серьезных травм у водителя нет. Другое дело – пассажиры: 17-летний подросток умер на месте, еще одного, парня 24 лет, увезли в больницу.

- Сейчас по факту случившегося проходит доследственная проверка, - говорят в пресс-службе ГИБДД России по Красноярскому краю. – Выясняются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU