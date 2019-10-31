В Красноярске водитель всмятку разбил БМВ и погубил 17-летнего подростка
На улице Свердловской,25 в Красноярске произошла смертельная авария. Автомобиль БМВ разбился о столб, погиб 17-летний парень, пассажир, сообщили в паблике ЧП – Красноярск.
Здесь же опубликовали шокирующее видео: черная иномарка превратилась в груду металла, в нескольких метрах от нее на дороге лежит тело погибшего.
Смертельное ДТП 31.10.2019 ДТП на Свердловской,25 в Красноярске. Видео: ЧП Красноярск.
По данным ГИБДД, все случилось в четверг утром, 31 октября. За рулем машины находился молодой человек 23 лет. Есть сведения, что он был пьян. В итоге не справился с управлением, наехал на столб, сбил дорожный знак.
Рассказывают, серьезных травм у водителя нет. Другое дело – пассажиры: 17-летний подросток умер на месте, еще одного, парня 24 лет, увезли в больницу.
- Сейчас по факту случившегося проходит доследственная проверка, - говорят в пресс-службе ГИБДД России по Красноярскому краю. – Выясняются все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU