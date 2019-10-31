Замглавы администрации губернатора Красноярского края ушел в отставку

СЕГОДНЯ 05:39 2019-10-31T05:39:25+03:00

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Заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Андрей Игнатенко подал в отставку. По сообщению на официальном портале правительства, он ушел с поста по собственному желанию. И с 30 октября освобожден от должности. Такое распоряжение подписал глава края Александр Усс.

Напомним, Андрей Игнатенко был замглавы администрации губернатора около двух лет. Его назначили на должность 31 января 2018 года.

СПРАВКА «КП»

Андрей Игнатенко родился в Томске12 октября 1962 года.

Образование: в 1984 году окончил Томский государственный университет им. Куйбышева

Специальность: правоведение, юрист.

Работал:

1984 - 1985 - Кировский РОВД Томска, следователь

1985 - 1989 - Следственный отдел УВД Томского облисполкома, следователь

1989 - 1993 - Следственное отделение ОВД Красноярска-45, следователь, старший следователь, заместитель начальника

1993-2001 - Следственный отдел Десятого управления Восьмого главного управления МВД России заместитель начальника управления, начальник следственного отдела

2001 - 2006 - информационно - аналитическое управление Следственного комитета при МВД России заместитель начальника

2006-2008 - ГУВД по Иркутской области заместитель начальника ГУВД, начальник главного следственного управления

2009 - 2012 - Правительство Красноярского края, руководитель аппарата Правительства края

С 2012 по 2017 - Администрация Красноярска , первый заместитель главы города, руководитель департамента главы города

С января 2018 года - замруководителя администрации губернатора Красноярского края

Награды: медали МВД России «За отличие в службе», «За безупречную службу» I, II, III степени, знак «Лучший следователь»

Женат, двое детей

ИСТОЧНИК KP.RU