Двухдневный шторм затопил детсад в Красноярске

СЕГОДНЯ 05:14 2019-10-31T05:14:59+03:00

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Двухдневный шторм, который обрушился на Красноярск и край на этой неделе, наделал бед: срывал крыши, опрокидывал остановки. А еще из-за затяжного дождя (он продолжался двое суток подряд) затопило детский сад №307 в Верхних Черемушках, сообщил депутат горсовета Виталий Бондарев в своем фейсбуке.

На опубликованных им снимках видно: крыша не выдержала и протекла. Так что работникам пришлось срочно собирать воду тряпками. Впрочем, судя по фото, проблема возникла не вчера: потеки на потолке и стенах не такие уж свежие.

На пост депутат администрация отреагировала оперативно. Вчера, 30 октября, ее представители приезжали в детсад, все осмотрели и пообещали: в ближайшее время крышу приведут в порядок. Проектная документация уже готова.

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ИСТОЧНИК KP.RU