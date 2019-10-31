2019-10-31T05:14:59+03:00
Происшествия

Двухдневный шторм затопил детсад в Красноярске

Крыша помещения не выдержала
Ася ЖУКОВА
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Двухдневный шторм затопил детсад в Красноярске. Фото: Виталий Бондарев, фейсбук.Двухдневный шторм затопил детсад в Красноярске. Фото: Виталий Бондарев, фейсбук.
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Двухдневный шторм, который обрушился на Красноярск и край на этой неделе, наделал бед: срывал крыши, опрокидывал остановки. А еще из-за затяжного дождя (он продолжался двое суток подряд) затопило детский сад №307 в Верхних Черемушках, сообщил депутат горсовета Виталий Бондарев в своем фейсбуке.

На опубликованных им снимках видно: крыша не выдержала и протекла. Так что работникам пришлось срочно собирать воду тряпками. Впрочем, судя по фото, проблема возникла не вчера: потеки на потолке и стенах не такие уж свежие.

На пост депутат администрация отреагировала оперативно. Вчера, 30 октября, ее представители приезжали в детсад, все осмотрели и пообещали: в ближайшее время крышу приведут в порядок. Проектная документация уже готова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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