2019-10-31T04:57:02+03:00
Общество

Северное шоссе в Красноярске начали расширять до четырех полос

Работы продлятся два года
Ася ЖУКОВА
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Северное шоссе в Красноярске начали расширять до четырех полос. Фото: КРУДОР.Северное шоссе в Красноярске начали расширять до четырех полос. Фото: КРУДОР.
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Северное шоссе в Красноярске расширят до четырех полос. Работы уже начались, они займут примерно два года и закончатся до конца 2021-го, сообщили в КРУДОРе.

Сейчас дорожники готовят стройплощадки: снимают грунт, срезают кустарники. Участок большой – с 5,5 до 8,45 километр. К слову, в нынешнем году проезжую часть обещают не трогать, все работы будут проходить за ее пределами. Их ведет подрядная организация ООО «ПК ДСУ».

После окончания реконструкции дорога от Северного шоссе в сторону Солонцов будет четырехполосной. На участке смонтируют новые светильники, ливневку, поставят барьерное ограждение вдоль оси.

Также работы включают постройку второго моста через Качу. Его собираются возвести до конца 2020 года. Кроме того, заменят на новый и существующий мост. Этим намерены заняться в 2021 году. Срок окончания работ - 31 декабря 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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