2019-10-30T16:18:10+03:00
Общество

На границе красноярских «Столбов» обнаружили следы браконьеров

Они поставили в заповедной зоне петли и капканы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На границе красноярских «Столбов» обнаружили следы браконьеров. Фото: заповедник "Столбы"На границе красноярских «Столбов» обнаружили следы браконьеров. Фото: заповедник "Столбы"
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На минувшей неделе госинспекторы заповедника «Столбы» проводили очередной плановый рейд и обходили юго-восточную границу охраняемой территории, когда обнаружили следы присутствия браконьеров.

- Всего было пройдено более 45 км, из них около 3 км сотрудники отдела охраны шли по обнаруженному браконьерскому путику. Были сняты 3 капкана, установленных на соболя, и 11 петель – на кабаргу. Лиц, причастных к данному преступлению (браконьеров), выявить не удалось, - рассказали в пресс-службе заповедника «Комсомольской правде»-Красноярск.

Контроль над этим участком будет усилен. Если понадобится, на помощь позовут сотрудников правоохранительных органов, чтобы пресечь деятельность охотников, ведущих незаконную добычу. За это предусмотрена уголовная ответственность с возмещением ущерба природе, сообщил заместитель директора по охране заповедника «Столбы» Иван Кириллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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