В Хакасии предпринимательницу оштрафовали за самовольный пирс дня ныряния на озере Шира

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-30T15:53:39+03:00

Нужно было заключить договор – не было бы вопросов

Изменить размер текста: A A

В Хакасии предпринимательницу оштрафовали за самовольный пирс для ныряния, который она возвела на берегу озера Шира, сообщает ИА «Запад24». Сначала прокуратура провела проверку, как на популярном в республике, да и среди жителей Красноярского края, озере соблюдаются требования Водного кодекса РФ.

В целом радикального запрета на то, чтобы использовать водный объект для отдыха, нет. Можно и пляжи организовывать, и различные конструкции устанавливать, если они не вредят экологии. Но только для этого нужно выполнить одно условие: заключить договор с собственником земли, прилегающей к водному объекту. Земля может быть федеральной либо в собственности субъекта федерации или муниципалитета. Установить это несложно.

Однако предпринимательница решила обойтись без формальностей и устроила базу отдыха самовольно. По результатам проверки ей вынесено представление, оно находится на рассмотрении. Кроме этого она оштрафована на 10 тысяч рублей за самовольное занятие водного объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU