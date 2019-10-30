2019-10-30T15:53:39+03:00
Общество

В Хакасии предпринимательницу оштрафовали за самовольный пирс дня ныряния на озере Шира

Нужно было заключить договор – не было бы вопросов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии предпринимательницу оштрафовали за самовольный пирс дня ныряния на озере ШираВ Хакасии предпринимательницу оштрафовали за самовольный пирс дня ныряния на озере ШираФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии предпринимательницу оштрафовали за самовольный пирс для ныряния, который она возвела на берегу озера Шира, сообщает ИА «Запад24». Сначала прокуратура провела проверку, как на популярном в республике, да и среди жителей Красноярского края, озере соблюдаются требования Водного кодекса РФ.

В целом радикального запрета на то, чтобы использовать водный объект для отдыха, нет. Можно и пляжи организовывать, и различные конструкции устанавливать, если они не вредят экологии. Но только для этого нужно выполнить одно условие: заключить договор с собственником земли, прилегающей к водному объекту. Земля может быть федеральной либо в собственности субъекта федерации или муниципалитета. Установить это несложно.

Однако предпринимательница решила обойтись без формальностей и устроила базу отдыха самовольно. По результатам проверки ей вынесено представление, оно находится на рассмотрении. Кроме этого она оштрафована на 10 тысяч рублей за самовольное занятие водного объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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