2019-10-30T15:30:22+03:00
Происшествия

Житель Красноярского края обжаловал свой приговор за изнасилование 13-летней девочки

Он посчитал, что 12 лет 9 месяцев – слишком большой срок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярского края обжаловал свой приговор за изнасилование 13-летней девочкиЖитель Красноярского края обжаловал свой приговор за изнасилование 13-летней девочкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Боготольского района, которого осудили за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней девушки, не согласен с вынесенным ему приговором. Он и его защита посчитали, что 12 лет и 9 месяцев в колонии строгого режима – слишком суровое наказание. И подали апелляцию в краевой суд.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что преступления (а их было несколько) совершались в период с августа по ноябрь 2018 года. Потерпевшей на тот момент было сначала 13 лет, затем исполнилось 14. Ранее они были знакомы.

В ходе предварительного следствия 41-летний подсудимый вину признал частично, уверял, что все происходило по обоюдному согласию с девочкой, по любви. Однако было установлено и доказано, что его действия носили насильственный характер. В совокупности всех действий и был вынесен приговор, который насильник пытается оспорить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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