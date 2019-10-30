В Красноярске на Татышеве дрифтеры облюбовали новую парковку
В Красноярске на острове Татышеве не так давно появилась новая парковка, ради которой вырубили целых две сотни тополей вместо ста разрешенных (красноярцы, к слову, сильно возмущались этим в социальных сетях). И вот она снова на устах: новая парковка стала местом проведения нелегальных гонок.
В Красноярске на Татышеве дрифтеры облюбовали новую парковку.
«Обновленную парковку на Татышева уже облюбовли дрифтеры, устроив там своеобразный филиал «Красного кольца». Я думаю, что ненужно объяснять, какую опасность это несет. Большой вопрос, почему руководитель МАО ЦРСП Максим Бархатов не предпринимает никаких мер по обеспечению безопасности на острове, почему бездействует охрана острова Татышев и полиция, которая его патрулирует» - пишет на своей странице в «Фейсбуке» Денис Шахматов, приложив к сообщению и видео.
Решить проблему совсем несложно, считает он. Можно установить лежащих полицейских, как это сделали, например, на парковке у «Планеты». Там ведь поначалу тоже были ночные гонки. А всем желающий погонять – есть адрес: специальная трасса за Дрокино.
ИСТОЧНИК KP.RU