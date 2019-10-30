В Красноярском крае судят водителя, спровоцировавшего ДТП с четырьмя погибшими

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-30T14:42:12+03:00

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В Иланском районе в скором времени начнется суд над 62-летним водителем, который спровоцировал смертельное ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в июне этого года. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевой полиции.

Следствием установлено (и сторона обвинения будет доказывать это в суде), что мужчина управлял автомобилем «ГАЗ», когда ему во время движения стало плохо. Однако вместо того, чтобы съехать на обочину и остановиться, он продолжил путь. Выехал на полосу встречного движения. И там скачала по касательной столкнулся с автомобилем «Ниссан Скайлайн», затем лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Короллой». В последней ехали 4 человека, все они погибли: женщины 1972 и 1966 года рождения и два мальчика 7 и 9 лет.

Уголовное дело было возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы. Пока шло следствие, обвиняемый находился под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU