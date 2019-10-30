2019-10-30T14:25:02+03:00
Общество

Дороги Красноярского края вошли в пятерку лучших в России

Их качество отразилось и на количестве аварий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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71,4 % дорог края соответствуют нормативам71,4 % дорог края соответствуют нормативамФото: Мария ЛЕНЦ
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Дороги Красноярского края вошли в пятерку лучших и в России по итогам 2018 года. Трассы оценивались по их прочности, ровности, сцепным качествам покрытия и видимости. Согласно исследованиям Росстата, позиции в рейтинге распределились таким образом. На первом месте Москва (это и понятно, она – столица), там нормативным требованиям и стандартам соответствует 97% дорожной сети. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ – 84,5%. На третьем Ставропольский край – 74,9%. Затем Красноярский край – 71,4%. И замыкает пятерку Ингушетия – 70,4 %, сообщает «ТВК Красноярск».

Хуже всех дороги оказались в Республике Марий Эл, там процент качественных дорог составляет менее полутора – 1,4%. Немногим лучше Саратовская область – 9,9 %, над ней Калмыкия – 11,8%, Архангельская область – 15,1% и Магаданская область – 17 %.

В среднем по стране только 42,4 % региональных и муниципальных дорог соответствуют требованиям качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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