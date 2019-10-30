2019-10-30T13:40:17+03:00
Происшествия

ФСБ: поставкой наркотиков в Красноярск занимался сын чиновника правительства Тувы

Силовики взяли с поличным преступную группировку [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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ФСБ: поставкой наркотиков в Красноярск занимался сын чиновника правительства Тувы. Стоп-кадр видеоФСБ: поставкой наркотиков в Красноярск занимался сын чиновника правительства Тувы. Стоп-кадр видео
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Сотрудники Управления ФСБ по Красноярскому краю перекрыли крупный канал поставки наркотиков на территорию Красноярского края. Этим занималась целая организованная преступная группа. Довольно долго они привозили гашиш из Республики Тыва в Красноярск, распространяли в краевом центре и в других городах региона.

В Красноярске ФСБ перекрыла крупный канал поставки наркотиков из Тувы.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данные граждане на протяжении длительного времени занимались незаконным оборотом гашиша на территории региона. Известно, что один из них является сыном высокопоставленного чиновника органов власти Республики Тыва, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Управления ФСБ по краю.

Группа была задержана с поличным во время так называемой контрольной закупки. В квартире подозреваемых находилось около 2 килограммов наркотика, что является крупным размером. Материалы были переданы в полицию Красноярска, которая возбудила уголовное дело в отношении организаторов канала наркосбыта.

Оперативное видео: УФСБ России по Красноярскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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