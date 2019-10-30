2019-10-30T13:05:26+03:00
Общество

В Красноярске появился сквер в честь героев воздушной трассы Аляска – Сибирь

И еще один сквер получил имя художника Ряузова
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске две зеленых зоны получили свои имена. Одна – в микрорайоне Солнечном, на Солнечном бульваре. Теперь это сквер имени художника Бориса Ряузова. Второй зеленый участок находится возле междугороднего автовокзала на улице Аэровокзальной – возле гостиницы «Пилот». И назван новый сквер в честь героев Алсиба – воздушной трассы АляскаСибирь. В скором времени его благоустроят. Соответствующий документ подписал глава Красноярска Сергей Еремин.

Напомним, что во время Великой Отечественной войны по воздушной трассе из Аляски через Сибирь и далее на фронт перегонялись боевые самолеты, предоставленные Америкой по ленд-лизу. Трасса была опасна и трудна и не все смогли преодолеть ее.

По окончании войны эти самолеты использовались в мирных целях, для перевозки пассажиров и грузов. В 1947 году на Таймыре совершил аварийную площадку самолет «Дуглас», на котором находились около 30 человек. 70 лет пролежал самолет в тундре, пока его не обнаружили, а затем доставили в Красноярск. На фоне этих событий у красноярцев вырос интерес к событиям Алсиба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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