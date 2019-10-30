Сибирский федеральный университет проводит День открытых дверей

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-30T12:31:06+03:00

Для будущих абитуриентов, школьников и всех, кому это интересно

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Сибирский федеральный университет приглашает на День открытых дверей. Традиционное осеннее мероприятие пройдет 1 и 2 ноября. На него приглашены школьники, выпускники средних профессиональных учебных заведений и все желающие.

Вход на мероприятие свободный. В первый день гостей ждет новая физико-математическая школа СФУ, там их будут встречать самые активные студенты СФУ, а также потенциальные работодатели и руководители институтов. Будущие абитуриенты получат свои первые «зачетные книжки».

- Мероприятия второго дня пройдут на площадках 21 института. Абитуриенты посетят научные лаборатории, учебные аудитории и получат ответы на все интересующие вопросы, - рассказали в пресс-службе университета.

К слову, программа мероприятий рассчитана не только на старшеклассников, но и на учащихся 5–7-х классов, которым представят олимпиады и конкурсы для школьников.

Организаторы сделали пометку, что желающих посетить День открытых дверей традиционно много, но пока не у всех есть возможности. Для них будут организованы трансляции в группе ВКонтакте с торжественного открытия и брифинга по вопросам поступления ответственного секретаря приёмной комиссии. А также с интерактивных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU