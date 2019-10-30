2019-10-30T11:56:18+03:00
Происшествия

В Красноярске у «Платинум Арены» часть деревьев вырвало с корнем

Последствия штормового ветра
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Несколько деревьев повалило ветром у ледового дворцаНесколько деревьев повалило ветром у ледового дворцаФото: ИВАНОВА Диана
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Вот такую картину увидели сегодня жители микрорайоне «Тихие зори»: возле ледового дворца «Платинум Арена» несколько молодых деревьев лежат на земле. Это сосенки, которые посадили здесь в честь универсиады, со временем они должны превратить это место в зеленый парк.

А виноват во всем штормовой ветер, который гулял над Красноярском накануне. Если уже он ломал взрослые тополя, то повалить полутора-двухметровые сосенки ему нипочем. Однако вызывает сомнение качество посадки: деревца привезли вместе с земляным комом, поставили в приготовленные ямы, присыпали сверху землей, а укрепить, видимо забыли. И вот результат. Если специалисты в ближайшее время вернут деревья в вертикальное положение, у них есть шанс расти дальше. Иначе придется менять посадки.

Напомним, что накануне в краевом центре порывы ветра достигали 25-30 метров в секунду. Сносило ограждения и рекламные щиты, ломало деревья, обрывало линии электроснабжения. К утру сегодняшнего дня все последствия были устранены.

Устояли те деревья, которые были укреплены Фото: ИВАНОВА Диана

Устояли те деревья, которые были укрепленыФото: ИВАНОВА Диана

Если их восстановить сейчас, они продолжат расти дальше Фото: ИВАНОВА Диана

Если их восстановить сейчас, они продолжат расти дальшеФото: ИВАНОВА Диана

ИСТОЧНИК KP.RU

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