Лучшую диагностическую лабораторию предстоит выбрать жителям Красноярского края

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-30T11:17:09+03:00

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Правильный и своевременно поставленный диагноз – это залог успешного лечения. Ключевым моментом оценки состояния пациента являются лабораторные методы обследования. Это физико-химические, биохимические и биологические методы исследования, с помощью которых можно анализировать состав и свойства биологических жидкостей и тканей человека, а также идентифицировать возбудителей заболеваний. Все чаще пациенты предпочитают сдавать кровь платно, в частных клиниках и исследовательских лабораториях. Только как выбрать надежный частный медицинский центр или лабораторию? Советуем обратить внимание на весь спектр проводимых анализов, опыт работы, качество диагностического оборудования и тест-систем. В Красноярске сейчас в данном направлении работают несколько крупнейших лабораторий, которые оснащены новейшим оборудованием от ведущих мировых производителей лабораторной техники. Это позволяет получить быстрые и достоверные результаты.

В рамках проекта «Клиника года - 2019» предлагаем читателям «Комсомолки» сделать свой выбор в номинации «Лучшая диагностическая лаборатория» в Красноярском крае. На сегодняшний день в ней представлены два участника.

Многопрофильный медицинский центр «Реновацио» - это многопрофильный современный семейный медицинский центр мирового уровня. Здесь представлен полный разнообразный спектр высококачественных медицинских услуг своим пациентам! Медицинский центр «Реновацио» оснащены по последнему слову техники и обладает широкими возможностями ультразвуковой диагностики. Собственная лаборатория позволяет в кротчайшие сроки и с высокой точностью обследовать пациентов и назначать эффективное лечение. Работает также собственная зуботехническая лаборатория, благодаря которой протезирование, имплантация и восстановление эстетики зубов происходит намного быстрее.

ООО Фирма «ТТВ» (медицинский центр «ТТВ») - это учреждение широкого профиля, предлагающее специально подобранный комплекс процедур и услуг для каждого клиента. В работе клиники все построено с учетом максимального комфорта для посетителей. В клинике функционируют отделения кардиологии, гастроэнтерологии, гематологии, неврологии, эндокринологии, колопроктологии, маммологии, онкологии, ортопедии. Врачи имеют профильное медицинское образование и внимательно отнесутся к каждой вашей просьбе. Здесь можно пройти УЗИ, эндоскопию, лабораторную диагностику, функциональное обследование на соответствующих аппаратах. На базе медицинского центра открыты отделения сосудистой и травматологической хирургии. Здесь же работает лаборатория.

Напоминаем, что оставить свой голос за понравившегося участника можно на странице конкурса на сайте «Комсомольская правда». Это необходимо сделать до 17 ноября включительно.

25 ноября подведем итоги голосования. Финалистов ожидает торжественное мероприятие с вручение дипломов и памятных подарков.

ИСТОЧНИК KP.RU