2019-10-30T10:23:34+03:00
Происшествия

В Красноярске школьник украл у парня золотые сережки

Выхватил из рук пакетик с ювелиркой и бросился бежать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске школьник украл у парня золотые сережкиВ Красноярске школьник украл у парня золотые сережкиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске 15-летний подросток подозревается в краже ювелирных изделий на крупную сумму. Ему грозит серьезный уголовный срок – до 4 лет лишения свободы. Произошло все в Ленинском районе. 21-летний парень шел по улице, когда к нему обратился школьник и попросил 100 рублей.

Молодой человек не стал выяснять, зачем тому понадобились деньги. Достал их из кармана. А вместе с деньгами – и пакетик, в котором лежали золотые сережки. Он нес их в ремонт. Подросток быстро разглядел, что находится в пакетике, выхватил его и пустился наутек прежде, чем владелец сумел сообразить, что произошло, сообщает интернет-газета newslab.ru.

Ущерб потерпевший оценил в 15 тысяч рублей. Написал заявление в полицию, подозреваемого быстро вычислили. Оказалось, у него и раньше были проблемы с законом. Украденным золотом воспользоваться не успел – его вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирский федеральный университет проводит День открытых дверей
В Красноярске у «Платинум Арены» часть деревьев вырвало с корнем
Лучшую диагностическую лабораторию предстоит выбрать жителям Красноярского края
В Красноярске начали монтировать первую новогоднюю елку
Красноярский филиал компании "Россети Сибирь" завершает устранение последствий сильного ветра на территории края
Погибший мэр Абакана Николай Булакин стал почетным гражданином города
В Красноярске на острове Татышев пропал 81-летний мужчина
В Хакасии в Приисковом река затопила школу
В Красноярском крае женщину обокрали через старый номер телефона
Дрокинская гора у окраины Красноярска стала объектом культурного наследия
В Канске мужчина задержал и сдал полиции наркозакладчицу
В Красноярске мастер автосервиса сломал клиентке дорогой BMW
Красноярец без скандала проучил автохама
На медицину в Красноярском крае добавят 4,4 миллиарда рублей
В Красноярске из-за плохой погоды за сутки сбили 13 пешеходов
Сын депутата и экс-судьи, до смерти забивший знакомого, пытался выйти из СИЗО
На Куюмбинском месторождении добыта двухмиллионная тонна нефти
Ветер, снег и дождь. На Красноярск обрушился сильнейший двухдневный шторм
КРЯКК-2019: до книжной ярмарки можно добраться на бесплатном автобусе
В Красноярском крае предпринимателю-мошеннику дали 4 года условно за махинации с субсидиями
В Ужуре ураганом снесло крышу магазина: пострадали два человека
Требуются мужчины. Красноярцам предлагают работу в ГИБДД
В Ботаническом поменяют схему движения, чтобы разгрузить улицу Попова
Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
После повторных торгов ремонтом красноярского цирка займется «Сибиряк»