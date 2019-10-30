В Красноярске школьник украл у парня золотые сережки

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-30T10:23:34+03:00

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В Красноярске 15-летний подросток подозревается в краже ювелирных изделий на крупную сумму. Ему грозит серьезный уголовный срок – до 4 лет лишения свободы. Произошло все в Ленинском районе. 21-летний парень шел по улице, когда к нему обратился школьник и попросил 100 рублей.

Молодой человек не стал выяснять, зачем тому понадобились деньги. Достал их из кармана. А вместе с деньгами – и пакетик, в котором лежали золотые сережки. Он нес их в ремонт. Подросток быстро разглядел, что находится в пакетике, выхватил его и пустился наутек прежде, чем владелец сумел сообразить, что произошло, сообщает интернет-газета newslab.ru.

Ущерб потерпевший оценил в 15 тысяч рублей. Написал заявление в полицию, подозреваемого быстро вычислили. Оказалось, у него и раньше были проблемы с законом. Украденным золотом воспользоваться не успел – его вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU