СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-30T10:06:46+03:00

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В Красноярске начали монтировать первую новогоднюю елку – на Театральной площади. Пока что туда привезли металлические опоры, ящики с крепежными болтами и части каркаса. Все аккуратно сложили в стороне и первым делом подготовили площадку. Затем рабочие начнут собирать каркас. После – украсят его зелеными ветвями и повесят иллюминацию. А как только окончательно наступит зима и выпадет снег - приступят к строительству ледового городка.

В Красноярске начали монтировать первую новогоднюю елку.

На все по времени должно уйти не более 50 дней. В скором времени начнется монтаж главной городской новогодней елки и на Татышеве. Открытие должно состояться не позднее 20 декабря – это почти на неделю раньше обычного. Почему так рано? В этом году решено запустить городские достопримечательности – а елки на набережной и на острове Татышеве поистине являются ими – к открытию чемпионата по фигурному катанию. Цена вопроса – около 18,8 миллионов рублей за две елки.

ИСТОЧНИК KP.RU