Красноярские энергетики продолжают устранять последствия сильного ветра на территории края

СЕГОДНЯ 08:02 2019-10-30T08:21:38+03:00

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Специалисты компании «Россети Сибирь» ликвидируют повреждения в основной электрической сети, возникшие из-за шквалистого ветра, который обрушился на несколько регионов СФО. В пресс-службе компании сообщили, что при прохождении штормового фронта порывы ветра достигали 25 – 33 метров в секунду. Было зафиксировано более 700 отключений в распределительных сетях 6 – 110 киловольт. Для ликвидации последствий стихии суммарно было задействовано 234 бригады, 533 человека и 248 единиц техники.

Но если в остальных регионах Сибирского федерального округа удалось за ночь справиться с последствиями стихии, то в Красноярском крае аварийно-восстановительные работы продолжаются. Сегодня, 30 октября, в режиме повышенной готовности энергетики устраняют локальные технологические нарушения в сетях 0,4 киловольт в Канском, Нижнеингашском, Ирбейском, Толстихинском, Ужурском, Боготольском, Березовском, Емельяновском, Минусинском, Казачинском и Енисейском районах. Восстановительные работы продолжают 67 бригад, 266 человека, 72 единицы техники и 8 передвижных РИСЭ для обеспечения электроснабжения обесточенных потребителей.

- Несмотря на плохую видимость, мокрый снег, сильные порывы ветра и зачастую сложнейшие условия местности, работы не останавливались ни на минуту. Восстановление электроснабжения продолжалась и ночью, чтобы как можно скорее устранить повреждения в основной сети и вернуть свет в дома сибиряков, - отмечает главный инженер «Россети Сибирь» Игорь Сорокин.

Контакт-центр компании переведен в особый режим работы: сотрудники в первую очередь принимают и обрабатывают звонки по отключениям от населения и организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU