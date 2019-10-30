2019-10-30T07:06:51+03:00
Происшествия

В Хакасии в Приисковом река затопила школу

Причина – быстрое таяние снега и проливные дожди
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии в Приисковом река затопила школу. Фото: «Приисковый, Главстан, Трансвааль, Подвинск, Гидро»В Хакасии в Приисковом река затопила школу. Фото: «Приисковый, Главстан, Трансвааль, Подвинск, Гидро»
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Аномальная погода стала причиной ЧП в поселке Приисковом на севере Хакасии. Поскольку поселок находится на высокогорье Кузнецкого Алатау на высоте около 1,5 тысяч метров, снег там выпадает раньше и в большом количестве. В последние дни там шли проливные дожди, которые смыли снег. В результате речка Сарала резко поднялась и затопила поселковую школу.

Вода появилась в коридорах, в учебных классах, в столовой – по саму щиколотку и выше. Пришла через лотки, по которым идут трубы отопления – пояснили в группе «Приисковый, Главстан, Трансвааль, Подвинск, Гидро». В результате детей отправили по домам на ранние каникулы – до той поры, пока вода не уйдет и помещение не просохнет.

Напомним, что Приисковый – популярное место у туристов, которые приезжают сюда зимой, чтобы покататься на снегоходах. Замой этого года там произошла трагедия: компания из четырех человек попала в снежную бурю, все погибли. Их нашли только весной, после того, как растаял снег. Больше информации по теме смотрите в разделе «Поиски пропавших туристов в Приисковом».

Вода поднялась по щиколотку и выше. Фото: «Приисковый, Главстан, Трансвааль, Подвинск, Гидро»

Вода поднялась по щиколотку и выше. Фото: «Приисковый, Главстан, Трансвааль, Подвинск, Гидро»

ИСТОЧНИК KP.RU

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