2019-10-30T06:44:38+03:00
Происшествия

В Красноярском крае женщину обокрали через старый номер телефона

Со счета пропали все накопления
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае женщину обокрали через старый номер телефонаВ Красноярском крае женщину обокрали через старый номер телефонаФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Дзержинского района лишилась своих накоплений, которые находились у нее на банковской карте. При этом с незнакомцами в последнее время по телефону не общалась, никаких СМС-сообщений о блокировке карты (как это делают мошенники) ей не приходило. Но нуда делись деньги? С заявлением найти пропажу 66-летняя женщина обратилась в полицию.

Злоумышленника вскоре вычислили. Им оказался 45-летний местный житель. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, потерпевшая несколько лет назад сменила сим-карту на телефоне. А опцию «мобильный банк» отключить со старого номера забыла. Как правило, если номером долгое время не пользуются, он блокируется и затем передается другому абоненту.

Таким образом новым обладателем телефонного номера стал подозреваемый. Он совершенно случайно узнал, что его номер привязан к чужой банковской карте, и воспользовался этим. Перевел себе чужие деньги и потратил их. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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