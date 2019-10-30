В Красноярском крае женщину обокрали через старый номер телефона

СЕГОДНЯ 06:44 2019-10-30T06:44:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Дзержинского района лишилась своих накоплений, которые находились у нее на банковской карте. При этом с незнакомцами в последнее время по телефону не общалась, никаких СМС-сообщений о блокировке карты (как это делают мошенники) ей не приходило. Но нуда делись деньги? С заявлением найти пропажу 66-летняя женщина обратилась в полицию.

Злоумышленника вскоре вычислили. Им оказался 45-летний местный житель. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, потерпевшая несколько лет назад сменила сим-карту на телефоне. А опцию «мобильный банк» отключить со старого номера забыла. Как правило, если номером долгое время не пользуются, он блокируется и затем передается другому абоненту.

Таким образом новым обладателем телефонного номера стал подозреваемый. Он совершенно случайно узнал, что его номер привязан к чужой банковской карте, и воспользовался этим. Перевел себе чужие деньги и потратил их. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU