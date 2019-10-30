2019-10-30T06:26:20+03:00
Общество

Дрокинская гора у окраины Красноярска стала объектом культурного наследия

Построят ли теперь там храм
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Дрокинская гора на окраине Красноярска стала объектом культурного наследия. Фото: пресс-служба Красноярской епархииДрокинская гора на окраине Красноярска стала объектом культурного наследия. Фото: пресс-служба Красноярской епархии
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Знаменитая Дрокинская гора у на окраине Красноярска стала объектом культурного наследия. Соответствующий приказ был подписан руководителем Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края Павлом Гутенковым и опубликован на официальном портале края.

В документе говорится, что находится достопримечательность с видовой площадкой в Емельяновском районе, от урочища Мысы до урочища Малый Тустуй, на берегах реки Качи. С этой горы хорошо просматривается Красноярск. В феврале этого года там установили знаменитый огромный 47-метровый православный крест, вызвавший бурное обсуждение у жителей краевого центра. Тут же планировали возвести и храм. Насколько это станет возможным теперь, непонятно. Ведь если гора стала особо охраняемым объектом, строить здесь что-либо запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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