2019-10-30T05:51:30+03:00
Происшествия

В Канске мужчина задержал и сдал полиции наркозакладчицу

Ему – поощрение, ей – до 20 лет лишения свободы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Канске мужчина задержал и сдал полиции наркозакладчицу. Фото: МВД России по Красноярскому краюВ Канске мужчина задержал и сдал полиции наркозакладчицу. Фото: МВД России по Красноярскому краю
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В Канске молодой человек помог правоохранителям в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Несколько дней назад вечером 28-летний житель города проезжал на своем автомобиле по частному сектору. Его внимание привлекла женщина: она настороженно оглядывалась и пыталась что-то спрятать.

Мужчина нашел тайник и проверил – там лежали пакетики с порошком. Сомнений не было: это закладка. Молодой человек задержал женщину и привез в отделение полиции, сдал из рук в руки. А когда ее досмотрели, нашли еще 17 пакетов с запрещенным веществом. 31-летняя подозревая созналась, что покупала наркотики в интернете, потом перепродавала их, оставляя закладки. Ранее она уже была судима. Сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы. А бдительного жителя Канска полицейские поощрят за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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