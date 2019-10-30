2019-10-30T07:59:48+03:00
Общество

В Красноярске мастер автосервиса сломал клиентке дорогой BMW

Деньги взяли наперед, а ремонт не выполнили
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске мастер автосервиса сломал клиентке дорогой BMWВ Красноярске мастер автосервиса сломал клиентке дорогой BMWФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске мастер автосервис хотел поживиться за счет своей клиентки, но в результате платить пришлось самому, причем крупную сумму. Вот как это было. Женщина собралась в дальнюю поездку с семьей на автомобиле и решила подстраховаться – отдала дорогой BMW 335Xi в автосервис, попросила проверить техническое состояние.

Мастер-приемщик осмотрел машину и заявил: в ней куча неисправностей, работа и запчасти на 100 тысяч потянут, а то и больше. Женщина сильно удивилась, ведь ранее у нее не было причин жаловаться на автомобиль. Но все-таки поверила мастеру и перевела ему авансом 100 тысяч рублей. Получив деньги, тот машину разобрал и забросил. Владелица заподозрила неладное, ведь время шло, а результатов не было. Тогда она перевезла автомобиль в другую автомастерскую и заказала автоэкспертизу. И выяснилось, что изначально BMW был в полном порядке. Это мастер нарочно обманул клиентку, чтобы получить с нее побольше денег, двигатель разобрал, а собрать обратно не смог.

- Женщина обратилась в суд, который обязал мастера-приемщика компенсировать гражданке понесенные расходы, куда вошли оплата услуг автотехнической экспертизы и автоэвакуатора. Общая сумма, подлежащая компенсации, составила более 130 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов. Приставы арестовали счета и автомобиль «мастера-ломастера» и тот выплатил всю сумму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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