2019-10-30T04:50:50+03:00
Общество

Красноярец без скандала проучил автохама

Вызвал дорожную полицию и эвакуатор [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярец без скандала проучил автохама. Стоп-кадр видеоКрасноярец без скандала проучил автохама. Стоп-кадр видео
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Житель Красноярска проучил невежливого гражданина так, что тот надолго запомнит, как можно парковаться, а как нельзя. Никаких вам скандалов, разборок и проколотых шин. Все строго в рамках закона. Произошло это в центре Красноярска. Мужчина припарковал свою машину и ушел по делам, а когда вернулся – не смог выехать – проезд ему загородила дорогая иномарка. Сигнализация не работает, номера на лобовом стекле, по которому с ним можно было бы связать, владелец не оставил.

Красноярец без скандала проучил автохама.

Тогда молодой человек поступил просто – вызвал на место ГИБДД. А те – эвакуатор. И увезли иномарку на спецстоянку. Владельцу пришлось уже разбираться на другом уровне и отвечать за нарушение правил парковки.

Видео появилось в социальной сети в группе "Автохамы Красноярска" и вызвало единогласное одобрение подписчиков (орфография сохранена):

- Давно пора таким вот способом увозить тачки мешающие движению и блокирующие проезд.

-Можно по несколько штук одной машиной увозить.

- За автобусные остановки тоже конкретно взялись, каждую ночь наблюдаю как под окнами машины грузят и увозят, уже с неделю. Желающих поубавилось но все равно есть еще те кто любит квесты по утрам.

- Автор красава надо было её куда нибудь в другой город отправить на Воре. тогда бы точно хозяин подождал )))

- Это видео сделало мой день!!!!!

- Отличные адекватные действия.

- Теперь хозяин этой колымаги сначала подумает, что угнали, вот нервишки потрепает себе...

- Красавчик!! Правильно сделал, так и надо с такими неадекватными бороться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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