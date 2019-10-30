Красноярец без скандала проучил автохама
Житель Красноярска проучил невежливого гражданина так, что тот надолго запомнит, как можно парковаться, а как нельзя. Никаких вам скандалов, разборок и проколотых шин. Все строго в рамках закона. Произошло это в центре Красноярска. Мужчина припарковал свою машину и ушел по делам, а когда вернулся – не смог выехать – проезд ему загородила дорогая иномарка. Сигнализация не работает, номера на лобовом стекле, по которому с ним можно было бы связать, владелец не оставил.
Красноярец без скандала проучил автохама.
Тогда молодой человек поступил просто – вызвал на место ГИБДД. А те – эвакуатор. И увезли иномарку на спецстоянку. Владельцу пришлось уже разбираться на другом уровне и отвечать за нарушение правил парковки.
Видео появилось в социальной сети в группе "Автохамы Красноярска" и вызвало единогласное одобрение подписчиков (орфография сохранена):
- Давно пора таким вот способом увозить тачки мешающие движению и блокирующие проезд.
-Можно по несколько штук одной машиной увозить.
- За автобусные остановки тоже конкретно взялись, каждую ночь наблюдаю как под окнами машины грузят и увозят, уже с неделю. Желающих поубавилось но все равно есть еще те кто любит квесты по утрам.
- Автор красава надо было её куда нибудь в другой город отправить на Воре. тогда бы точно хозяин подождал )))
- Это видео сделало мой день!!!!!
- Отличные адекватные действия.
- Теперь хозяин этой колымаги сначала подумает, что угнали, вот нервишки потрепает себе...
- Красавчик!! Правильно сделал, так и надо с такими неадекватными бороться.
ИСТОЧНИК KP.RU