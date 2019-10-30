2019-10-30T04:28:50+03:00
Общество

На медицину в Красноярском крае добавят 4,4 миллиарда рублей

Внесены поправки в четыре госпрограммы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На медицину в Красноярском крае добавят 4,4 миллиарда рублейНа медицину в Красноярском крае добавят 4,4 миллиарда рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне в правительстве края прошло заседание, на котором рассматривались изменения в отдельные государственные программы. Не так давно в краевой бюджет были внесены изменения, поэтому стало возможным внести поправки в финансирование четырех госпрограмм «Развитие здравоохранения», «Содействие занятости населения», «Развитие физической культуры и спорта» и «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края».

Так, объем финансирования госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 2019-2021 годы увеличен на 4,4 миллиарда рублей. В том числе в 2019 году – на 3,4 миллиарда. оду). Дополнительные средства направлены на выплату заработной платы, льготное лекарственное обеспечение, вылеты санитарной авиации, развитие паллиативной медицинской помощи, погашение кредиторской задолженности медучреждений и реализацию мероприятий национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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