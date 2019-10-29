В Красноярске из-за плохой погоды растет количество наездов на пешеходов

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-29T16:31:42+03:00

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Плохая погода - ветер и дождь вносят свои коррективы в обстановку на дорогах Красноярска. Как рассказали, в ГИБДД за минувшие сутки в краевом центре зафиксировано 13 наездов на пешеходов. Непрекращающийся дождь, а накануне - и снег, ветер не дают водителям вовремя разглядеть пешехода.

В Госавтоинспекции порекомендовали горожанам одеваться поярче. Ведь темная офежда - один из факторов, которые могут сыграть роль в критический момент. Кроме того, перед тем, как переходить проезжую часть, снимите капюшон - это увеличит обзор. Выньте из ушей наушники и уберите зонт. В идеале, говорят в ГИБДД, желательно прикрепить на одежду светоотражающую ленту - тогда вас будет видно за 200 метров.

Госавтоинспекторы также напоминают водителям, что надо быть предельно внимательными при движении. Снизьте скорость перед пешеходным переходом. И помните, что по утрам в городе гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU