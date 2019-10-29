Сын депутата и экс-судьи, до смерти забивший знакомого, пытался выйти из СИЗО

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-29T15:08:18+03:00

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Сын депутата и экс-судьи Емельяновского района Андрей Шилов, которого подозревают в убийстве мужчины, пытался смягчить для себя меру пресечения. Напомним обстоятельства громкого дела. 15 сентября жители Емельяново 24-летний Сергей Шмелев и 29-летний Андрей Шилов гуляли в ночном клубе. Поздно ночью позвонили знакомому, красноярцу Дмитрию Сисигину. По телефону поссорились и отправились к тому выяснять отношения. Бить начали еще на лестничной клетке. Продолжили в квартире. Забивали парня, снимая все на видео с циничными комментариями, пока не проломили тому череп. Спустя 20 дней комы Сисигин умер.

Друзья парня организовали народный сход у здания прокуратуры, опасаясь, что родители - депутат и экс-судья, помогут мажору избежать наказания. В конце концов, Шилова и его подельника арестовали и отправили в СИЗО. Однако находиться там мажору не нравится, и он попробовал смягчить для себя условия содержания. Но в краевом суде, рассмотрев ходатайство адвоката Шилова, признали решение первой инстанции законным. В удовлетворении апелляции адвокату отказано. Шилов останется в СИЗО до 13 декабря. В зале суда Шилов не присутствовал, его выводили по видеоконференцсвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU