Ветер, снег и дождь. На Красноярск обрушился сильнейший двухдневный шторм

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-29T13:32:55+03:00

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В ГО ЧС и ПБ администрации Красноярска предупреждают горожан о штормовом ветре. Он, впрочем, уже несколько дней гуляет в городе, то стихая, то усиливаясь. Однако, по данным спасателей, в ближайшие сутки не утихнет. Штормовой ветер скоростью 25 метров в секунду (по шкале Бофорта - сильнейший шторм) задержится в Красноярске 29 и 30 октября, сообщает 7 канал - Красноярск. Кроме того ожидаются дожди и снег.

Спасателли также напоминают о мерах безопасности в трудных погодных условиях. Прежде всего, избегайте работы на высоте. Держитесь подальше от рекламных щитов, строек, деревьев, ветхих зданий. Не прячьтесь от ветра под балконами многоэтажек - это тоже опасно. Избегайте линий электропередач, не приближайтесь к оборванным проводам.

Особенно аккуратными нужно быть водителям: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не лихачте на дороге.

Единый телефон спасения: 112

ИСТОЧНИК KP.RU