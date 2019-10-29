КРЯКК-2019: до книжной ярмарки можно добраться на бесплатном автобусе

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-29T12:51:42+03:00

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Красноярцы и гости города могут добраться до Красноярской ярмарки книжной культуры на бесплатном автобусе. Шаттлы в МВДЦ «Сибирь» будут ходить несколько раз в день. Напомним, открывается КРЯКК 31 октября. В этот день, безусловно, один из самых значимых для ярмарки, уехать из цетра можно будет на автобусе в 13.00, в 16.00 и в 18.00. В обратном направлении - в 15.00, 1.:00 и 19.20.

Впрочем, расписание поменяют уже на следующий день. Оно останется неизменным до 4 ноября. Итак, с 1 по 3 ноября отправление автобусов на ярмарку от краевой научной библиотеки - 9.30, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. В обратном направлении, от МВДЦ «Сибирь», - 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19:20.

4 ноября расписание останется почти таким же. Отменится только последний автобус (на 18.00) до ярмарки, а в направленни в центр от «Сибири» последний шаттл будет отходить в 18.20.

Добавим, что КРЯКК проходит с 31 октября по 4 ноября. В нем примут участие 250 книжных издательств. Здесь традиционно можно найти книги на любой вкус и даже редчайшие издания. «Комсомольская правда» - Красноярск также участвует в книжной ярмарке. Ждем книгоманов в павильонах D14 и F20.

ИСТОЧНИК KP.RU