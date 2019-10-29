2019-10-29T12:30:12+03:00
Происшествия

В Красноярском крае предпринимателю-мошеннику дали 4 года условно за махинации с субсидиями

Государство он обманул на 2,9 миллиона рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Украл 2,9 миллиона рублей, получил - 4 года условноУкрал 2,9 миллиона рублей, получил - 4 года условноФото: Мария ЛЕНЦ
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Экс-директора ООО «Игарская организация сельского хозяйства и животноводства» суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Дело в том, что мужчина попался на мошенничестве, которое помогло ему обокрасть бюджет края на 2 миллиона 900 тысяч рублей. Случай не редкий - нажиться мужчина решил на субсидиях.

- В течение 2015 - 2016 года бывший директор путем обмана с использованием своего служебного положения похитил денежные средства, выделенные на субсидирование части затрат, связанных с доставкой зерна, комбикормов, сена, сельскохозяйственных машин водным транспортом, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном следкоме.

Для этогоон предоставил в минсельхоз подложные сведения о затратах компании. По факту фирма ничего не тратила. Деньги, естественно, потратил на себя. Правда, пока шло следствие, все имущество предпринимателя было арестовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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