В Ужуре ураганом снесло крышу магазина: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-29T12:04:23+03:00

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Ураганом снесло крышу магазина в центре Ужура, на улице Кирова. ЧП случилось во вторник, 29 октября, в первой половине дня. Как сообщают очевидцы, произошла все за какие-то несколько минут. Никто и оглянуться не успел. Шквалистый ветер, который вот уже несколько дней не дает покоя горожанам, подхватил кровлю (она была выполнена из современных материалов и, по всей видимости, плохо закреплена) и опрокинул прямо на тротуар. До дороги нет и метра. По данным СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, пострадали два человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/740698" frameborder="0"></iframe> Ураган в Ужуре.Видео: газета «Сибирский хлебороб»

- Я видела, как туда мчало несколько «скорых» и спасатели, - рассказала жительница городка в соцсетях. - Все почему - сделали все в эконом-варианте. Сэкономили на крепеже и материалах, а страдают люди, которые ни в чем не виноваты.

На месте ЧП работают спасатели и полиция. Региональный Следком начал проверку ЧП.

- По предварительным данным, 29 октября в Ужуре порывом ветра сорвало крышу с торгового павильона, расположенного по улице Кирова, в результате чего пострадали проходящие по улице женщины в возрасте 36 и 48 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ведомства. - В настоящее время с травмами легкой и средней степени тяжести они находятся в больнице. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU