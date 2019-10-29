2019-10-29T10:06:55+03:00
Общество

Требуются мужчины. Красноярцам предлагают работу в ГИБДД

Женщин не набирают
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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ГИБДД набирает сотрудниковГИБДД набирает сотрудниковФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярская ГИБДД объявила о наборе сотрудников на вакантные места инспекторов дорожного движения. Оплата вполне достойная - до 50 тысяч рублей в месяц. Неплохо. Учесть стоит и то, что выслуга здесь идет год за полтора - это значит, что через 15 лет успешной службы есть все шансы выйти на пенсию.

Правда и требования довольно строгие. Во-первых, на службу приглашают только мужчин от 18 до 40 лет. Девушки, выдыхайте. Состояние здоровья должно тоже быть в норме, как и физическая подготовка.

- Квалификационное требование к кандидатам: среднее, среднее специальное или высшее образование, наличие водительского удостоверения категории «В» и военного билета, отсутствие судимостей и большого количества наказаний за совершение административных правонарушений в области дорожного движения, а также готовность соблюдать ограничения и запреты, налагаемые на период службы в органах внутренних дел, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ведомстве. Если вакансия интересна, обращайтесь в отделение по кадровой и воспитательной работе полка ДПС по адресу: Красноярск, ул. 2-ая Брянская, 59, кабинет № 6, тел.: 8(391)226-83-83.

ИСТОЧНИК KP.RU

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