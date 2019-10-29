Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-29T09:20:47+03:00

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В Красноярске краевой суд оставил без изменения меру пресечения фигурантам дела о прорыве каскада дамб на прииске в Курагинском районе. Напомним, в ночь на 19 ноября на прииске ООО «Сисим» неподалеку от Щетинкино Сейба снесла одну за другой 5 незаконно построенных дамб. Селевой поток из ледяной воды, обломков деревьев и породы снес два общежития вахтовиков, которые стояли в русле реки. Погибли 17 человек, пострадали еще 44. Трое до сих пор в списке пропавших без вести. Их поиски продолжают вести на Сейбе и Сисиме спасатели МЧС.

Директор компании Максим Ковальков и мастер участка Евгений Александров хотели оспорить меру пресечения (по решению суда оба должны содержаться под стражей на время следствия). Последний апеллировал тем, что на момент трагедии меньше месяца являлся мастером участка, и все построеенные дамбы возведены были до него. Однако судья не нашел повода для изменения меры пресечения. Таким образом, и генеральный директор компании Максим Ковальков, и два его подчиненных (горный мастер Евгений Александров и начальник участка Андрей Еганов) остаются под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU