В Красноярском крае на трассе «Енисей» столкнулись фура и МАЗ: погиб человек

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-29T08:29:58+03:00

От МАЗа практически ничего не осталось Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На месте аварии долго было ограничено движение

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Жесткое ДТП случилось во понедельник, 28 октября, на 638-м километре трассы Р-257 «Енисей» - столкнулись два грузовика, сообщает краевая ГИБДД. Произошло все в Ермаковском районе. Фура «Вольво» под управлением водителя 1970 года рождения на скорости вылетела на полосу встречного движения. Ехал мужчина в сторону Кызыла. В момент аварии по встречной полосе двигался МАЗ, от него почти ничего не осталось после аварии.

Фура выглядит лучше, но ей тоже сильно досталось Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В результате ДТП 49-летний водитель МАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия, - рассказали в Госавтоинспекции. - Кроме этого, в течение нескольких часов было частично ограничено движение на участке автомобильной дороги федерального значения.

Регулировали движение инспекторы ГИБДД, пока разбитые грузовики не увезли с дороги. Сейчас движение полностью восстановлено. Полиция проводит доследственную проверку - выясняется, что именно заставило водителя фуры выскочить на чужую полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU