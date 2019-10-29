Красноярца оштрафовали на 35 000 за перелет до Игарки на личном вертолете

СЕГОДНЯ 07:48 2019-10-29T07:49:18+03:00

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Ми-2 обнаружили в 10 километрах от Игарки, в лесополосе, транспортные полицейские из Таймырского линейного управления МВД России. Никаких опознавательных знаков у машины не было. И не просто так. Ведь у владельца, как выяснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, нет разрешения на полеты. Мужчине придется теперь оплатить штраф.

К слову, владельцем вертолета оказался житель Красноярска. И по всему видно, он не впервые летает из краевого центра в Игарку на личном вертолете, никаких разрешающих документов на это не имея. Ни сертификата летной годности, ни судовой документации, ни планов полета - нет ничего. Более того, хозяин Ми-2 не оповещает о своем прибытии и органы аэронавигационного обслуживания в Игарке. В случае ЧП на борту сам себе помочь мужчина также не сможет - нет аварийно-спасательного оборудования. В общем, все на авось.

Штраф для летчика составил 35 тысяч рублей. И вертолет ему пришлось вывозить с севера на теплоходе. Теперь машину эксплуатировать ему запрещено, пока не получит все необходимые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU