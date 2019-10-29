2019-10-29T07:33:00+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг предоставит скидку на автомобили Chevrolet Tahoe

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ Лизинг предлагает Chevrolet Tahoe со скидкой от 16%. Предложение действительно до 31 декабря 2019 года. Дополнительно клиенты получат в подарок зимние шины, бесплатный шиномонтаж и компенсацию 200 тысяч рублей на оплату полиса каско.

«Наша стратегическая задача – создавать наиболее выгодные продуктовые условия для клиентов. Мы постоянно обновляем линейку спецпредложений, активно работая в этом направлении с автопроизводителями. При оформлении транспортного средства в лизинг покупатель до момента выплаты всей суммы договора не является его собственником, но несет за него полную материальную ответственность. Поэтому заключение страхового договора каско является обязательным условием сделки. Наше предложение снижает финансовую нагрузку на клиента с помощью компенсации на приобретение полиса. Уверены, что клиенты оценят его по достоинству», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

За девять месяцев 2019 г. продажи Chevrolet в ВТБ Лизинг выросли в два раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

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