Открыты новые направления. Аэропорт Красноярска перешел на зимнее расписание

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-29T07:30:52+03:00

Действовать оно будет до марта

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Аэропорт Красноярска перешел на зимнее расписание полетов. Действовать оно будет с 27 октября до 28 марта, солбщает пресс-служба аэропорта. Типичная ситуация, когда перемены - к лучшему, пассажиры от них только выиграют. Потому что в аэропорту не только увеличится частота полетов, но и откроются новые направления.

Итак, куда же теперь можно летать?

С 24 октября авиакомпания Azur Air начала выполнять прямые рейсы из Красноярска в Дубай (ОАЭ). Рейсы проходят раз в декаду.

С 28 октября авиакомпания Royal Flight начала выполнять прямые рейсы из Красноярска на Гоа (Индия). В планах - 14 парных рейсов.

Продолжаются перелеты во Вьетнам, в Нячанг (Камрань). Их выполняют АZUR Air и Nordwind Airlines, в Фукуок - AZUR Air и Royal Flight.

В Китай улететь - тоже без проблем. По средам и воскресеньям - Маньчжурия ( «ИрАэро»); по вторникам и субботам - Пекин (NordStar и S7 Airlines). В субботу также - Санья (NordStar), а в среду - Харбин («Уральские Авиалинии») и Шицзячжуань (NordStar).

Кроме того, открыты направления в Банкок, Утапао, в Пхукет и Краби.

- Также теперь красноярцы имеют возможность посетить новую местность — прямой рейс до аэропорта Сураттхани (провинция Сураттхани), рейсы будут выполняться авиакомпанией Nordwind в период с 28 декабря по 22 апреля, - рассказали в аэропорту.

Страны СНГ также открыты и популярны. Можно улететь, к примеру, в Киргизию, - в Ош или Бишкек; в Таджикистан (Душанбе); в Узбекистан (Ташкент); Азербайджан (Баку).

На внутренних рейсах также много возможностей. Выбрать есть из чего.

ИСТОЧНИК KP.RU