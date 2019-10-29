2019-10-29T07:19:20+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость

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Фото: банк УралсибФото: банк Уралсиб
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Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на приобретение недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка, как строящейся, так и готовой .

Данный кредитный продукт предоставляет возможность заемщику приобрести квартиру, которая на дату заключения сделки будет обременена ипотекой стороннего банка по кредиту продавца. Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемой недвижимости и поручительство продавца в период с даты выдачи кредита до даты государственной регистрации перехода права собственности на квартиру к покупателю.

Выдача кредита покупателю происходит до государственной регистрации сделки купли-продажи жилья под поручительство продавца. Это позволяет осуществить досрочное погашение кредита продавца и снять обременение стороннего кредитора.

Для продавца это возможность быстро продать квартиру, а для покупателя - приобрести понравившуюся недвижимость, даже если она находится в залоге по ипотечному кредиту продавца.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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