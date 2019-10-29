2019-10-29T06:39:30+03:00
Происшествия

В Шарыпово водителей заблокировало в машине огромным поваленным тополем

Выбираться пришлось с помощью спасателей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Тополь-гигант завалился на машины Фото: ЧП- ШарыповоТополь-гигант завалился на машины Фото: ЧП- Шарыпово
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Гигантский тополь в Шарыпово упал на два припаркованных автомобиля. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», произошло все на парковке у магазина «Ветеран» в микрорайоне Пионерный. Очевидцы сделали снимки ЧП и выложили в соцсети. На кадрах видно, что ствол дерева придавил крыши и капот машин, в салоне которых оказались люди. На помощь пришлось вызывать спасателей, потомучто самостоятельно выбраться из ловушки люди не могли - слишком большим оказалось дерево.

Спасатели на месте распилили дерево.

- Помощь оказана двум гражданам, - кратко сообщается в сводке.

О состоянии людей информации нет. Хотя очевидно, что в любом случае приятного в этой истории мало. По всей видимости, дерево не устояло перед напором ветра, который вот уже несколько дней хозяйничает в центральных и южных районах Красноярского края снова. К слову, синоптики предупредили, что в ближайшие сутки он продолжится. Скорость ветра может достигать 20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют избегать дальних поездок и не оставлять машины рядом с деревьями, рекламными щитами и стройками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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