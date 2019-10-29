Прокуроры просят мэра Красноярска сделать социальное такси бесплатным

СЕГОДНЯ 05:50 2019-10-29T05:52:04+03:00

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В Красноярске прокуроры выступили с инициативой отменить плату за социальное такси, сообщает ТВК. Надзорники направили обращение мэру города Сергею Еремину, попросив снять ограничения на количество бесплатных поездок для инвалидов.

Речь идет в первую очередь о тех людях, которые получают помощь в «Гемодиализном центре Красноярска». Им без социального такси не обойтись, однако поездки все равно выходят дорогими. В связи с этим, по данным краевой прокуратуры, в этом году в ведомство поступило большое количество жалоб и обращений по вопросам защиты прав инвалидов. Кроме того, жалобы поступают и от ветеранов Великой Отечественной войны, а также инвалидов, которые не могут самостоятельно передвигаться (вторая и третья степень ограничения). Сейчас такие категории людей имеют право пользоваться услугой социального такси не чаще 10 раз в месяц.

При этом процедуры, жизненно необходимые для этих людей, иногда нужно проходить по12-14 раз в месяц. Добавим, что стоимость поездки на социальном такси рассчитывается, исходя из цены за километр. Сегодня это 32 рубля. В зависимости от расстояния до пункта назначения и удаленности жилья пациент может тратить на дорогу от 1600 до 4800 рублей. Это дороже, чем на коммерческих такси.

ИСТОЧНИК KP.RU