2019-10-29T04:50:05+03:00
Общество

«Скорая» не смогла пробиться к дому в Солнечном из-за перерытой дороги

Медикам пришлось идти пешком [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Все добираются до дома по настилу. Медикам тоже пришлось Фото: Наш мкр. СолнечныйВсе добираются до дома по настилу. Медикам тоже пришлось Фото: Наш мкр. СолнечныйФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне в Солнечном медики не смогли пробиться к дому на Светлова, 31. Приехали по вызову к пациенту, но к дому подъезда нет - вся дорога здесь перекопана, дождь, как из ведра. Водитель «скорой» не рискнул к дому ехать по грязи - здесь уже застревали машины и обратно можно просто не выехать. Бригада добиралась до пациента пешим ходом, по досточке.

«Скорая» не смогла пробиться к дому в Солнечном.Видео: Наш мкр. Солнечный

- Вот посмотрите, как медики вынуждены добираться по вызову, - возмущается местная жительница, выложившая в соцсети видео. - Здесь у нас парковка, и хозяин парковки все перерыл. К дому не подъехать теперь ни с этой стороны, ни с другой. Люди домой идут по досточке.

Помимо того, что дорога перерыта, проезд загородили бетонными блоками, - видимо, чтобы наверняка подъехать не смогли. А что делать, если пациента придется нести на носилках? - спрашивают в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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