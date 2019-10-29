2019-10-29T04:13:39+03:00
Общество

Красноярцев возмутила мать, бросившая малыша возле мусорки без присмотра

Женщины не было больше 15 минут
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Жительница Красноярска бросила малыша возле мусорки Фото: соцсетиЖительница Красноярска бросила малыша возле мусорки Фото: соцсети
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Много ли времени нужно, чтобы с ребенком случилась беда? Иногда всего лишь мгновение. Именно поэтому красноярцев и возмутила женщина, бросившая ребенка у мусорки на Свободном, 50 без присмотра. Все произошло, по данным очевидцев, накануне, когда шел проливной дождь.

- Женщина оставила ребёнка возле урны, под дождём и пошла внутрь здания по своим делам, её не было минут 15, - рассказывают очевидцы в соцсетях. - Мы смотрели за коляской, случиться может что угодно - собаки элементарно накинутся. Ребенок не спал, сидел и ждал. Видимо, уже к такому привык. Не подходили близко только чтобы не напугать малыша чужими людьми. И вот как такое назвать?

Кто-то, правда, поддержал маму. Дескать, ну оставила, и что? Имеет право, не на день же ушла. Другие возмутились: в такую погоду и собаку на улице не бросишь, а тут малыш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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