В Свердловском районе Красноярска на день отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-28T16:48:50+03:00

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В части Свердловского района завтра, 29 октября, отключат холодную воду. Это связано с подключением новостроек в микрорайоне «Тихие зори» к сети водоснабжения. В пресс-службе «КрасКома» рассказали, что отключение начнется в 12:00 и до 22:00 рабочие должны успеть выполнить весь объем работ.

Воды не будет в большей части микрорайона «Юго-Западный», в поселках Базаиха и Лалетино, в Английском парке и на Турбазе. Жителям рекомендуется запастись питьевой водой. Также «КрасКом» будет подвозить воду двумя цистернами с 16:30 до 20:00 по следующим маршрутам:

Маршрут № 1

1.Свердловская, 115 – 131 с 16.00 до 16.30

2. Свердловская, 139 с 16.30 до 17.00

3. Свердловская, 141 с 17.00 до 17.30

4. Саянская, 251 с 17.30 до 18.00

5. Саянская, 253 с 18.00 до 18.30

6. Саянская, 257 с 18.30 до 19.00

7. Ключевская, 57 – 59 с 19.00 до 19.30

8. Ключевская, 85 – 83 с 19.30 до 20.00

Маршрут № 2

№ Адрес Время подвоза питьевой воды

1. Свердловская, 207 с 16.00 до 16.30

2. Свердловская, 215 с 16.30 до 17.00

3. Свердловская, 227 с 17.00 до 17.30

4. Свердловская, 235-237 с 17.30 до 18.00

5. Свердловская, 243 с 18.00 до 18.30

6. Свердловская, 249 с 18.30 до 19.00

7. Свердловская, 207 с 16.00 до 16.30

Информацию о сроках завершения работ и графике подвоза воды можно уточнить по телефону центральной диспетчерской службы «КрасКом»: (391) 211-39-63.

ИСТОЧНИК KP.RU