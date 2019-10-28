В Красноярске за прошедшие выходные задержали 40 любителей пьяной езды

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-28T15:12:58+03:00

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В Красноярске на минувших выходных прошел очередной рейд «Нетрезвый водитель». К сотрудникам полка ДПС присоединилась народная дружина «Металлург». В ночь с субботы на воскресенье устроили пункт проверки на проспекте металлургов. Останавливали и проверяли по максимуму. За два часа – более 200 автомобилистов попросили прижаться к правой обочине и, при малейших признаках алкогольного опьянения, пройти тест. Выявили за эти два часа двоих, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на ГИБДД города.

А всего за два выходных дня госавтоинспекторы задержали 40 нетрезвых водителей, 6 из которых ранее уже были замечены в подобном нарушении и выплачивали штрафы. Что грозит любителям пьяной езды, известно: на первый раз штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. За повторное управление в состоянии опьянения водителю грозит уголовная ответственность. Если в состоянии опьянения совершил аварию с потерпевшими – серьезная уголовная статья.

ИСТОЧНИК KP.RU