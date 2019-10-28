Спустя год после гибели рабочего в Красноярске завели уголовное дело
В Красноярске уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда завели спустя год после гибели рабочего. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Материалы в следком поступили из полиции, дело возбудили по результатам проведенной проверки.
По предварительной версии трагедия случилась в ноябре 2018 года в гараже компании «ЦЭТ ЭкономЭнерго». 39-летний погибший работал в помещении моечного бокса. Он мыл автобус, при этом двигатель автобуса был включен. По неустановленной пока причине транспортное средство тронулось с места, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
- В настоящее время устанавливается лицо, ответственное за технику безопасности на предприятии, назначены и проводятся необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в следкоме.
ИСТОЧНИК KP.RU