2019-10-28T14:18:01+03:00
Происшествия

Спустя год после гибели рабочего в Красноярске завели уголовное дело

Следствие усмотрело нарушение требований охраны труда
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Спустя год после гибели рабочего в Красноярске завели уголовное делоСпустя год после гибели рабочего в Красноярске завели уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда завели спустя год после гибели рабочего. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Материалы в следком поступили из полиции, дело возбудили по результатам проведенной проверки.

По предварительной версии трагедия случилась в ноябре 2018 года в гараже компании «ЦЭТ ЭкономЭнерго». 39-летний погибший работал в помещении моечного бокса. Он мыл автобус, при этом двигатель автобуса был включен. По неустановленной пока причине транспортное средство тронулось с места, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

- В настоящее время устанавливается лицо, ответственное за технику безопасности на предприятии, назначены и проводятся необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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