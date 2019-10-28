2019-10-28T13:57:09+03:00
Общество

В деревне под Красноярском закрыли единственный магазин и оставили жителей без хлеба

За покупками ездят в районный центр
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В деревне под Красноярском закрыли единственный магазин и оставили жителей без хлеба. Фото: Марина ЯкубенкоВ деревне под Красноярском закрыли единственный магазин и оставили жителей без хлеба. Фото: Марина Якубенко
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В Верхней Базаихе закрыли магазин. Он был единственным на всю деревню. Сейчас там вообще нет никакого магазина, даже выездного. Местные говорят, что такая ситуация у них почти год. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказала Марина Якубенко, депутат березовского районного Совета.

Местной предпринимательнице стало невыгодным держать торговую точку, поэтому она ее закрыла. И сельчанам теперь приходится приспосабливаться. Кто-то ездит за покупками в соседнюю деревню. Кто-то просит соседей или знакомых приобрести им что-то по списку. Взаимовыручка помогает, но людям хотелось бы постоянства.

В Верхней Базаихе живут чуть более 200 человек, много пенсионеров и для них отсутствие магазина – вопрос очень актуальный. Сельчане надеются, может, какой-нибудь предприниматель организует им автолавку, которая будет приезжать по расписанию и снабжать товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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