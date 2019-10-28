2019-10-28T13:21:30+03:00
Экономика

Tele2 позаботилась о здоровье

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Посетители салонов Tele2 могут подключить сервис «Телемед» – первую и самую крупную в России систему мгновенной консультационной поддержки. Для этого необходимо приобрести сертификат – карты доступны в салонах связи Tele2 по всей стране.

Несмотря на активное развитие онлайн-сервисов цифровой медицины многие клиенты предпочитают чатам живой разговор с доктором. Пользователи сервиса не тратят время на поиски информации в интернете и получают удаленную консультацию авторитетных врачей в удобное время – круглосуточно и без выходных.

Сервис включает консультации от врачей ведущих медицинских учреждений страны, в том числе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, Эндокринологического научного центра, Научного центра неврологии и др. Клиенты «Телемеда» могут получить второе экспертное мнение – специалисты лучших медицинских центров РФ проверят уже сделанный диагноз и дадут свое заключение. Сервис также включает очную консультацию педиатра и терапевта, а также проведение лабораторного исследования.

Клиенты «Телемеда» получают услугу «Звонок здоровья»: ежемесячно в согласованное время

К сервису «Телемед» можно подключиться в розничной сети Tele2. Годовые сертификаты с разным набором услуг стоят от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Обладателю карты нужно только позвонить по телефону и активировать сертификат. Пользователь также получает доступ к личному кабинету. Он представляет собой архив, где можно прослушивать записи консультаций и просматривать письменные заключения. Более подробная информация доступна по ссылке.

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