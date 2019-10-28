2019-10-28T13:16:37+03:00
Общество

В Красноярске строить бассейн в Солнечном заявилась одна компания

Тогда как за заведение общепита боролись шесть желающих
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Солнечном построят бассейнВ Солнечном построят бассейнФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске построят новый бассейн – в Солнечном. Жители микрорайона давно мечтают о нем. И вот вопрос решен: спортивный комплекс со спортзалами, бассейном, специализированными площадками появится на проспекте 60 лет Образования СССР.

Как рассказали в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, договор аренды на земельный участок площадью 3 314 кв. метров, будет подписан с компанией «Домстрой». Она оказалась единственным заявителем на этот лот на прошедших торгах. В рамках договора застройщик должен освоить участок за 4,5 года. Ежегодно в бюджет должен платить по 1 274 000 рублей.

А вот желающих поострить заведение общепита на улице Славы оказалось целых шесть. Участок площадью 2 768 кв. метров был отдан победителю торгов за 7 229 740 рублей ежегодной годовой аренды. На реализацию проекта отведено 5,5 лет. Какое именно будет учреждение общепита, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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