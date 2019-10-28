В Красноярске открывают новый детский сад на 220 детей

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-28T12:38:28+03:00

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В Красноярске готовится к открытию новый детский сад на улице Молокова. Свои двери для 220 малышей он откроет уже в декабре этого года. Как рассказали в администрации города, здание детского сада было возведено застройщиком, а затем выкуплено. Сейчас там идет подготовка по всем направлениям. Для начала завозят новую мебель, затем игрушки и посуду, спортивный инвентарь и постельное белье.

Малыши здесь смогут активно заниматься спортом: скалолазание, футбол и волейбол, хоккей и фигурное катание – на любой интерес. В рамках интеллектуального и творческого развития – рисование, английский язык, хореография, конструирование лего.

Теперь о главном: новому детскому саду требуется дружный коллектив, куда войдут 18 воспитателей, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель и психолог. Записаться на собеседование можно по телефону 8-933-332-72-23.

В управлении образования города рассказали, что до конца года завершится строительство семи детских садов на 1650 мест. По два – в микрорайонах «Белые росы» и «Слобода весны», по одному в микрорайонах «Бугач», «Солонцы-2», «Покровский». Всего в течение двух лет в рамках национального проекта «Демография» в Красноярске появится 18 новых детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU