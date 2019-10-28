КРЯКК запускает эксперт-эстафету в социальных сетях

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-28T12:20:55+03:00

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В Красноярске с 31 октября по 4 ноября пройдет традиционная ярмарка книжной культуры. Инициатором и организатором этого культурного фестиваля традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова.

В этом году ярмарка посвящена теме «Локальные истории». В рамках КРЯКК-2019 запланировано более ста культурных событий. Это презентация издательств, встречи с писателями, лекции, спектакли, концерт, выставки, паблик-токи, воркшопы для детей и взрослых – одним словом, события на любой вкус, возраст и интерес.

Кроме этого можно поучаствовав эксперт-эстафете, запущенной в социальных сетях. По условиям флэшмоба участнику эстафеты необходимо выбрать событие из афиши КРЯКК (не более трех), объяснить свой выбор на своей странице в Facebook, Вконтакте или Инстаграм отдельным постом (приветствуется подробный рассказ, истории из жизни, воспоминания; одно событие – один пост). Пригласить с собой двух друзей, отметив их прямыми ссылками и поставить хэштег #яидунаКРЯКК.

Каждый день, начиная с 24 октября, организаторы КРЯКК будут определять победителей среди экспертов, опубликовавших посты. Каждый из участников флешмоба может выступить настоящим экспертом, составив ТОП событий ярмарки по его мнению.

Подробный пост про участие во флешмобе смотрите здесь.

Полная программа ярмарки здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU